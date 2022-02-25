"Талибан"* призвал Россию и Украину к мирным переговорам

Руководство исламистского движения "Талибан"* выступило с заявлением относительно военного вторжения России на Украину, призвав обе стороны конфликта воздержаться от боевых действий и разрешать имеющиеся противоречия "путем диалога и мирными средствами".

Талибов* также беспокоит судьба афганских граждан, обучающихся и работающих на территории Украины: утверждается, что они нуждаются в защите.

Отметим, что движение "Талибан"* в минувшем году пришло к власти в Афганистане насильственным путем. Захват власти сопровождался массовым бегством людей из страны.

Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин позиционирует ее как вынужденную меру. Конечной целью называются "денацификация и демилитаризация" Украины.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России