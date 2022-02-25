"Вопиющее нарушение международного права": Меркель осудила украинскую операцию РФ

Бывшая глава правительства ФРГ Ангела Меркель выступила с резкой критикой военных действий России на украинской территории, начавшихся накануне. В интервью информагентству DPA она выразила поддержку украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому, отметив, что человечество переживает "чудовищные часы и дни".

"Нет никакого оправдания этому вопиющему нарушению международного права, и я осуждаю его самым решительным образом", - заявила экс-канцлер, управлявшая Германией в течение последних шестнадцати лет.

Для Меркель российское вторжение, которое она называет инициированной Владимиром Путиным "агрессивной войной", представляет собой нечто невиданное с конца 1980-х годов, когда завершилась "холодная" конфронтация СССР и Запада. Нынешние события на Украине, уверена политик, станут переломными для дальнейшей истории Европы.

фото: kremlin.ru