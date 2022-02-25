Песков отправил журналистов с вопросами о жертвах на Украине к военным

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на ежедневном брифинге, столкнулся с вопросами о числе жертв, которые принесла военная спецоперация на Украине. Своим поведением чиновник дал понять, что надежными данными он либо не располагает, либо не может поделиться.

"Это нужно у военных спрашивать", - приводит его ответ "Интерфакс".

Вслед за этим у Пескова поинтересовались осведомленностью президента о числе погибших, на что был дан созвучный ответ.

"К военным", - повторил представитель Кремля.

Напомним, что вторжение на Украину состоялось рано утром 24 февраля. Его преподнесли общественности как вынужденную меру, преследующую целью защиту русскоязычного населения, которое якобы подвергается геноциду.