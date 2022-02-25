Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти призвал прекратить боевые действия на Украине

Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступил 25 февраля с требованием немедленного прекращения военных действий на Украине. В опубликованном заявлении также содержится негативная оценка требования Роскомнадзора опираться при освещении конфликта только на "официальные российские источники".

"Мы осознаем, что члены нашего Союза по-разному оценивают причины нынешней трагедии, но убеждены, что стороны конфликта и международные посредники ещё могут и должны вернуться за стол переговоров", — говорится в заявлении секретариата.

Среди прочего, война провоцирует появление дополнительных ограничений для журналистов в их профессиональной деятельности, отмечают авторы открытого письма. В качестве примера они ссылаются на требование Роскомнадзора, пригрозившего в четверг блокировкой ресурсов за использование иных источников, помимо официальных.

"Несмотря не размытость этого определения ["официальные российские источники"], данное требование прямо противоречит Конституции и фактически вводит законодательно запрещенную в нашей стране цензуру", — резюмировали авторы. Они назвали требование непродуманным и призвали отменить его. Также в секретариате выступили за немедленное освобождение журналистов, задержанных на антивоенных акциях 24 февраля.

Фото: страница Минобороны во «ВКонтакте»