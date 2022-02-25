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Новости 15:31

Семен Слепаков попросил Путина остановить военные действия на Украине

фото ЗакС политика Семен Слепаков попросил Путина остановить военные действия на Украине

Поэт и шоумен Семен Слепаков, известный исполнением сатирических песен собственного сочинения, на второй день военного присутствия РФ на Украине записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, выложенное в персональном Instagram-аккаунте. Автор, выдержав в речь в доброжелательной манере и признав за Путиным хороший художественный вкус, предположил, что нынешней украинской операции едва ли обрадовались бы всенародно любимые деятели культуры - например, Михаил Жванецкий и Владимир Высоцкий. 

Слепаков предложил главе государства найти вместо военного вторжения иной способ взаимодействия с соседним государством, которое было частью их общей с Путиным родины и родины великих артистов и писателей. В записанном ролике Слепаков предположил, что едва ли какие-либо события на Донбассе последних лет могут оправдывать введение войск на Украину.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас, не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович [Высоцкий]. Похоже, сейчас во всем мире это способны сделать только вы. Спасибо за внимание", - произнес автор-исполнитель.

Напомним, что о начале спецоперации Путин объявил рано утром 24 февраля, после чего курс рубля стал резко падать. В середине дня 25 февраля, когда российские войска подобрались к Киеву, президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина к переговорам.

фото: Семен Слепаков / Instagram (скриншот)


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