Более 500 учителей подписали антивоенное обращение

Независимый профсоюз педагогов "Альянс учителей" выступил с обращением против войны на Украине. Информация об этом появилась 25 февраля в аккаунте движения во "ВКонтакте".

Авторы обращения напомнили, что любая война неизбежно несет гибель людей, разрушения и нарушение прав человека. "Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля, — это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли", — сообщается в тексте.

Также авторы указали, что следствием войны неизбежно станет обострение социальных проблем внутри России. Они выступили за немедленное прекращение огня и заявили о поддержке антивоенных протестов.

К моменту выхода заметки под обращением стояли подписи 519 учителей из 53 регионов России, а также из Франции, США и Эстонии.

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