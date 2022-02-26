Чулпан Хаматова и главы других благотворительных фондов призвали Путина остановить операцию на Украине

Руководители российских благотворительных фондов и некоммерческих организаций официально обратились к президенту Владимиру Путину с заявлением, в котором говорится об их неприятии военных действий, начатых на текущей неделе Россией на Украине. Авторы обращения заметили, что избрали делом своей жизни нечто, прямо противоположное войне, а потому не могут согласиться с нынешним внешнеполитическим курсом.

"Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров", - говорится в письме.

Под заявлением подписались глава фонда "Антон тут рядом" Любовь Аркус, президент фонда "Выход" Авдотья Смирнова, учредитель фонда помощи хосписов "Вера" Нюта Федермессер, учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, попечитель фонда "Дети-Бабочки" Ксения Раппопорт. Всего в списке пока 211 фамилий.

Напомним, что вторжение на Украину состоялось утром 24 февраля. К середине следующего дня стороны не смогли достичь компромисса в том, что касается условий для переговоров. Накануне Евросоюз и США впервые в своей истории ввели персональные санкции в отношении президента Владимира Путина.

фото: kremlin.ru