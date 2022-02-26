"Кричать от боли все будут на одном языке": Врачи подписались под антивоенным обращением к Путину

Российские медицинские работники инициировали открытое письменное обращение к президенту Владимиру Путину, в котором выражается решительный протест против продолжающейся военной операции России на Украине. Их опасения таковы, что масштабная война способна может принести катастрофические последствия и что их усилий может не хватить для спасения людей.

"Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу", - гласит еще один аргумент письма, выложенного в интернет изданием "Такие дела".

Документ подписали свыше трехсот врачей, фельдшеров и медсестер. С похожим письмом и похожей аргументацией к Путину ранее обратились главы благотворительных фондов и НКО, посетовавшие, что война нивелирует плоды их работы.

Напомним, что утром 24 февраля, объявляя о начале спецоперации на Украине, Путин среди ее целей обозначил "демилитаризацию и денацификацию" соседнего государства.