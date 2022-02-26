РКН потребовал от СМИ удалить материалы, где украинская спецоперация РФ называется "войной"

Роскомнадзор обратился к целому ряду отечественных СМИ с требованием незамедлительно удалить материалы, в которых некорректно с точки зрения ведомства освещаются боевые действия России на Украине, под угрозой их блокировки.

В письме говорится, что недопустимо преподносить читателям действия РФ как "вторжение", "нападение" и "войну". РКН вновь напомнил, что при освещении российской спецоперации целесообразно, во избежание многомиллионных штрафов, опираться на официальные российские источники как на самые достоверные.

В числе тех, кто получил письма 26 февраля, называются "Новая газета", "Эхо Москвы", "Свободная пресса", "Дождь"*, "Лениздат".

*Включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента