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Новости 15:03

РБК: Московская полиция усилит контроль за машинами с украинскими номерами

фото ЗакС политика РБК: Московская полиция усилит контроль за машинами с украинскими номерами

Столичные силовики станут активно проверять на территории города и близлежащей области автомобили, приехавшие с территории Украины. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к полицейскому управлению. План оперативных действий получил название "Анаконда".

На южных магистралях увеличили число постовых, которые должны выборочно останавливать и проверять машины по базам МВД и ГИБДД.

"Особое внимание сотрудники обращают на машины, прибывшие из южных регионов, особенно с Украины", - рассказал собеседник издания.

При этом, по его словам, никаких официальных распоряжений на счет сей счет не выпускалось.

Напомним, что спецоперация военного руководства РФ на Украине стартовала 24 февраля. Российским медиа запретили называть происходящее "войной", "вторжением" и "нападением".


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