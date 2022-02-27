Более 850 тысяч россиян подписали антивоенную петицию

Петиция против боевых действий на Украине собрала более 857 тысяч подписей к часу дня 27 февраля. Созданное правозащитником Львом Пономаревым* обращение стало одним из самых часто подписываемых в мире на платформе Change.org.

Авторы петиции требуют "немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина" и объявляют о формировании антивоенного движения в России. Также они объявили, что считают военными преступниками тех, кто начал боевые действия на востоке Украины, и тех, кто санкционировал "агрессивную пропаганду" в российских медиа.

Петиция был запущена днем 24 февраля, в первые несколько часов она собрала более 150 тысяч подписей.

*Лев Пономарев был внесен 28 декабря 2020 года Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента