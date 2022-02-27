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Новости 15:38

Российские комики выступили с открытым письмом за мир

фото ЗакС политика Российские комики выступили с открытым письмом за мир

Более 250 российских комиков подписали открытое письмо с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию", которую российские войска ведут на Украине. На момент выхода заметки 27 февраля обращение поддержали 283 юмориста, среди которых — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Денис Чужой и другие.

"Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война", — говорится в открытом письме.

Авторы обращения указывают, что "человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться". В связи с этим они призывают "остановить военные действия на территории Украины" и приступить к переговорам.

Ранее стало известно о том, что антивоенная петиция на Change.org собрала более 850 тысяч подписей россиян.

Фото: pixabay


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