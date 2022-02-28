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Новости 9:21

Роскомнадзор заблокировал украинский сайт "Ищи своих" с информацией о боевых потерях

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал украинский сайт "Ищи своих" с информацией о боевых потерях

Роскомнадзор сделал недоступным для пользователей на территории РФ сайт "Ищи своих", выполнив требование Генпрокуратуры, о чем первым написал проект "Сетевые свободы". Сайт "Ищи своих" создало украинское МВД с началом военной спецоперации России в соседнем государстве. На нем содержалась информация о российских военных потерях, а также о попавших в плен.

Отметим, что российское Министерство обороны признало наличие боевых потерь только на четвертый день спецоперации. Никаких цифр при этом не огласили, отметив лишь, что потери "многократно меньше уничтоженных националистов".

Напомним, что из-за военных действий РФ на Украине, начавшихся рано утром 24 февраля, на Россию наложили беспрецедентные санкции, тогда как курс доллара продолжает расти и к понедельнику 28 февраля превысил отметку в сто рублей.


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