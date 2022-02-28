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Новости 9:32

Бастрыкин заинтересовался сведениями о пытках в отношении российских пленных

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался сведениями о пытках в отношении российских пленных

Упомянутые в ходе одного из брифингов Минобороны данные о пытках, которые могут применять к российским пленным украинские военнослужащие, стали предметом внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сообщается на сайте ведомства, Бастрыкин распорядился, чтобы его подчиненные принимали "исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток" и возбуждали уголовные дела, требующие тщательного расследования.

"Совершение подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права", - отмечается в пресс-релизе СК.

Напомним, что Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля, что вызвало возмущение у мирового сообщества, которое продолжает вводить все новые санкции. В центре Петербурга против начавшейся спецоперации, которую Роскомнадзор запрещает называть войной, протестовали в течение всех четырех дней ее осуществления. О последней демонстрации у Гостиного двора, сопровождавшейся жесткими задержаниями, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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