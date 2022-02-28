Минобороны РФ предложило киевлянам уйти из города

Официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков, выступая на очередном брифинге, счел целесообразным, чтобы мирные жители Киева покинули город, передает "Интерфакс". Для этого, заметил Конашенков, российской стороной созданы необходимые условия, тогда как, по мнению ведомства, украинские власти намеренно подвергают горожан излишней опасности.

"Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы", - повторил старую мысль российский представитель.

Конашенков в очередной раз попытался успокоить украинцев, заверив, что атаки производятся только на объекты военной инфраструктуры.

Напомним, что в конце прошлой недели из-за приближения российских войск к Киеву метро украинской столицы стало функционировать только в качестве бомбоубежища.