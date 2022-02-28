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Новости 12:28

В Москве задержали Льва Пономарева*

фото ЗакС политика В Москве задержали Льва Пономарева*

В российской столице правоохранители задержали старейшего отечественного правозащитника Льва Пономарева*, о чем сообщило 28 февраля сетевое издание Sota. Силовики, как он сам рассказал "Новой газете", сослались на то, что он находится в розыске. Он предполагает, что новое преследование мотивировано созданием им антивоенной петиции.

Правозащитника уже задерживали на прошлой неделе в связи с антивоенной акцией протеста, а накануне, после возложения цветов по случаю годовщины убийства политика Бориса Немцова, на Пономарева* напали неизвестные, облившие его жидкостью с резким химическим запахом.

Отметим, что 80-летний Лев Пономарев*, возглавляющий движение "За права человека"*, в 1980-е годы был соратником нобелевского лауреата Андрея Сахарова.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

*Была внесена Минюстом в 2014 году в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Лев Пономарев* / Facebook


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