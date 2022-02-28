Россия ограничила полеты авиакомпаниям из 36 стран

Росавиация запретила выполнение перелетов над Россией авиакомпаниям из 36 стран. Сообщение об этом опубликовано 28 февраля на сайте ведомства.

Принятая мера стала ответом на запрет пользоваться воздушным пространством европейских государств. "Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", — уточнили в пресс-службе Росавиации.

Запрет на перелеты коснется авиаперевозчиков из следующих стран: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (а также Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полном запрете для российской авиации на пользование воздушным пространством Евросоюза.

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