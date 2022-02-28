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Новости 16:40

Роскомнадзор саблокировал сайт студенческого журнала DOXA

фото ЗакС политика Роскомнадзор саблокировал сайт студенческого журнала DOXA

Сотрудники студенческого журнала DOXA сообщили 28 февраля о блокировке их сайта Роскомнадзором. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания.

Как уточняет SOTA, ранее РКН потребовал от издания удалить материал "Справочник для антивоенных споров в семье и на работе". При этом с момента извещения до блокировки якобы произошло менее 24 часов.

Ранее стало известно об обращении Роскомнадзора к администрации сервиса TikTok. Ведомство потребовало от соцсети "исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", касающийся конфликта на Украине.

Фото: pixabay


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