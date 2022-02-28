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Новости 17:15

Набиуллина заявила о планах смягчить выдачу ипотеки и необеспеченных потребкредитов

фото ЗакС политика Набиуллина заявила о планах смягчить выдачу ипотеки и необеспеченных потребкредитов

Центробанк намерен скорректировать надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив их только для самых рискованных займов, сообщила 28 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Названная мера должна поддержать доступность кредитования, уточнила она.

"В текущей ситуации важно сохранять возможности для кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование. Поэтому мы уже предоставили банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита", — цитирует Набиуллину "Интерфакс".

Кроме того, глава ЦБ предупредила о невозможности изменения условий по ранее выданным кредитам с фиксированной ставкой. "Я бы хотела подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия", — отметила Набиуллина.

Ранее стало известно о том, что Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5 % до 20 % годовых.

Фото: pixabay


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