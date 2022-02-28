Антивоенная петиция Пономарева* собрала миллион подписей

Более одного миллиона человек поставили подписи под петицией с требованием остановить так называемую специальную военную операцию на Украине. Обращение разместил на сайте Change.org правозащитник Лев Пономарев*.

В тексте петиции сообщается о формировании антивоенного движения в России. Авторы требуют "немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина" и называют военными преступниками тех, кто принимал решение о начале боестолкновений, а также тех, кто "санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти".

К моменту выхода заметки обращение поддержали более 1 017 000 человек.

Ранее стало известно о задержании Пономарева* в Москве. По предположению правозащитника, причиной этого послужила запущенная им петиция.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: страница Льва Пономарева* в Facebook