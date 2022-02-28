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Новости 19:20

Путин ввел "специальные экономические меры" в ответ на санкции Запада

фото ЗакС политика Путин ввел "специальные экономические меры" в ответ на санкции Запада

Президент Владимир Путин подписал указ 28 февраля "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ предписывает участникам внешнеторговой деятельности в обязательном порядке продавать 80 % от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января 2022 года. Порядок продажи валюты экспортерами должен установить Банк России.

Российским резидентам запрещено предоставлять валютные займы в пользу нерезидентов на счетах в иностранных банках. Также резиденты не смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках или переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Западные страны ввели санкции против России в ответ на начало так называемой "специальной военной операции", как российские власти предпочитают называть события на Украине. Ограничения наложены на ряд российских банков, на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, на Центробанк, Минфин и госкорпорации. Кроме того, ряд стран ввел персональные санкции против лично Владимира Путина и других людей в российской власти.


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