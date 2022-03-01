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Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 18,6%

фото ЗакС политика Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 18,6%

Сбербанк через свою пресс-службу объявил о существенном (на 7,5%) повышении ставки по ипотечному кредиту, который предоставляется на готовое и строящееся жилье - до 18,6%. Новые меры, вводимые с 1 марта, позиционируются как адаптация к изменившимся рыночным условиям. На льготные программы, как удалось уточнить РБК, повышение ставки не распространится. В последний раз ставка по ипотеке Сбербанком пересматривалась менее двух недель назад - еще до признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и до введения российских войск на Украину, случившегося 24 февраля.

Отметим, что на фоне падения рубля и введения все новых и новых западных экономических санкций Центробанк утром 28 февраля объявил о подъеме ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых.


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