Росавиация призвала застрявших за границей граждан решить вопрос с возвращением самостоятельно

Росавиация 1 марта выпустила заявление, посвященное проблеме российских путешественников, которые оказались запертыми в Европе из-за введенного Евросоюзом запрета на использование своего воздушного пространства российскими авиакомпаниями. Целесообразнее всего, следует из документа, прибретать, пока это возможно, рейсы в третьи страны, и добираться на родину уже оттуда. Среди таких транзитных государств называются Азербайджан, Катар, Турция, ОАЭ, Казахстан и Армения. В противном случае на помощь российских чиновников можно рассчитывать, но из-за бюрократических проволочек, как сообщает пресс-служба авиации, процесс может существенно затянуться.

"Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы. Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний будет осуществлён сбор данных и произведена оценка необходимых провозных емкостей, требуемых для перевозки. Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов", - говорится в сообщении.

Напомним, что запрет на перелеты российскими авиалиниями стал одним из санкционных ответов ЕС на введение войск на территорию Украины, состоявшееся 24 февраля. Накануне на невозможность вернуться домой жаловались россияне, застрявшие в Венгрии.

Отметим, что "Аэрофлот" и его "дочка", компания "Победа", пообещали вернуть деньги за билеты в страны Евросоюза всем клиентам, их купивших.