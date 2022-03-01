На главной площади Харькова прогремел мощный взрыв

На площади Свободы в Харькове утром 1 марта раздался сильный взрыв: разошедшаяся по социальным сетям видеозапись демонстрирует попадание ракеты в парковочное пространство рядом со зданией областной администрации.

В свою очередь, снятые после взрыва видеоролики, которыми делятся пользователи социальных сетей, показывают, что здание администрации пострадало от авиаудара. Автомобильное движение затруднено из-за разлетевшихся по улицам фрагментов брусчатки. На подборке, предложенной изданием Sota, видны изуродованные автомобили, стоящие на площади.

Минобороны РФ пока никак не комментирует инцидент. Официальные российские лица раз за разом повторяют, что в ходе начавшейся 24 февраля спецоперации на Украине атакуются только объекты военной инфраструктуры.