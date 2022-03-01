Священники РПЦ выступили с антивоенным заявлением

Представители Русской православной церкви опубликовали совместное обращение с призывом "к примирению и прекращению войны", рассказала 1 марта "Новая газета". Открытое письмо написано от имени священников и дьяконов РПЦ.

Авторы письма выступают за "возвращение всех воинов — и российских, и украинских — в свои родные дома и семьи целыми и невредимыми". По их мнению, "народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока".

Называя спецоперацию на Украине "братоубийственной войной", подписанты вспоминают библейский сюжет о Каине и Авеле. Они указывают на отсутствие иного пути помимо прощения и взаимного примирения между народами.

""Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей", сказал Бог Каину, позавидовавшему своему младшему брату. Горе всякому человеку, сознающему, что эти слова обращены к нему лично", — говорится в обращении.

К моменту выхода заметки подписи под обращением поставили более 90 служителей РПЦ.

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