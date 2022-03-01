"Яблоко" намерено провести антивоенное шествие в Москве

Партия "Яблоко" подала в московскую мэрию уведомление о проведении 12 марта шествия в столице, говорится в Telegram-канале организации. Заявленной темой мероприятия организаторы указали "выражение отношения москвичей к специальной военной операции".

Поданное уведомление подписано председателем "Яблока" Николаем Рыбаковым, а также партийцами Максимом Кругловым, Андреем Моревым и Мариной Караваевой. Организаторы планируют пройти по улицам от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом.

Ранее московские власти отказали в проведении шествия на 150 тысяч человек, которое намеревались провести члены Партии народной свободы (ПАРНАС) вместе с активистами Дмитрием Энтео Цорионовым и Алексеем Миняйло. В последний день зимы петербургские власти отказали в проведении двух антивоенных митингов.

Фото: Пресс-служба «Яблока» в Telegram