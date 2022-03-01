Каннский фестиваль пройдет без участия российской делегации

Международный Каннский фестиваль заявил 1 марта об отказе принимать в этом году официальную делегацию из России в связи с ситуацией на Украине. Мероприятие состоится с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

"Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа", — цитирует пресс-службу смотра ТАСС.

В заявлении также указано, что мысли организаторов фестиваля "сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям".

Ранее стало известно о приостановке выпуска зарубежных премьер в российских кинотеатрах. В Минкульте заявили, что это может привести к переносу выхода отечественных лент.

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