Генпрокуратура потребовала ограничить сайты "Дождя"* и "Эха Москвы"

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать интернет-сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Сообщение об этом появилось 1 марта на сайте надзорного ведомства.

Основанием для подобного требования стало якобы "целенаправленное и систематическое" размещение на ресурсах обоих СМИ "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.

Согласно данным проекта Global Check, сайты "Дождя"* и "Эха Москвы" уже подверглись блокировке. По сообщению главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, радиостанцию отключили от эфира.

*Включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента