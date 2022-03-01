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Новости 21:35

Главред "Эха Москвы" заявил об акте цензуры после отключения от эфира

фото ЗакС политика Главред "Эха Москвы" заявил об акте цензуры после отключения от эфира

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" прокомментировал блокировку сайта и отключение от эфира. Свое мнение о ситуации он изложил в собственном Telegram-канале.

В коротком посте Венедиктов указал на "категорическое несогласие" редакции "Эха Москвы" с представлением Генпрокуратуры. "Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России", — написал он.

Также Венедиктов заявил о намерении оспаривать решение надзорного ведомства в суде. Он заявил о политической составляющей в требовании Генпрокуратуры, " а также введении цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ".

Вечером 1 марта Генеральная прокуратура заявила, что радиостанция и телеканал "Дождь"* якобы размещали материалы  "с призывами к экстремистской деятельности, насилию", а заодно и "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.

*Включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: страница «Эха Москвы» во «ВКонтакте»


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