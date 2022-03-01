Главред "Эха Москвы" заявил об акте цензуры после отключения от эфира

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" прокомментировал блокировку сайта и отключение от эфира. Свое мнение о ситуации он изложил в собственном Telegram-канале.

В коротком посте Венедиктов указал на "категорическое несогласие" редакции "Эха Москвы" с представлением Генпрокуратуры. "Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России", — написал он.

Также Венедиктов заявил о намерении оспаривать решение надзорного ведомства в суде. Он заявил о политической составляющей в требовании Генпрокуратуры, " а также введении цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ".

Вечером 1 марта Генеральная прокуратура заявила, что радиостанция и телеканал "Дождь"* якобы размещали материалы "с призывами к экстремистской деятельности, насилию", а заодно и "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.

*Включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: страница «Эха Москвы» во «ВКонтакте»