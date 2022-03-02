Сенатор Нарусова: Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну*

Член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой российских военных действий на Украине. По ее словам, официальные органы власти не слишком заботятся о судьбе военнослужащих. Отчасти ей говорит об этом нежелание Минобороны называть число человеческих потерь. Выступление Нарусовой состоялось на телеканале "Дождь"**, который накануне заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Расшифровку интервью со вдовой первого петербургского мэра приводит "Новая газета".

"Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел. У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну*. Что они делают, по-моему, сами не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что они делают", - заявила сенатор.

Политик отдельно остановилась на содержании сюжетов государственных телеканалов, посвященных украинской спецоперации. По мнению Нарусовой, доверять потоку информации из федерального ТВ не следует. Между тем, отмечает она, узнавать информацию из других источников становится все проблематичнее из-за осложнившегося доступа к ней, о чем она даже успела высказаться на заседании Совфеда, но не встретила поддержки от коллег.

"Я напомнила, что в Законе "О СМИ" [указано, что] такая ситуация может быть только в чрезвычайном или военном положении. Ни то, ни другое пока не объявлено в стране. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе информации, согласно Федеральному закону "О СМИ", — сейчас это невозможно", - уверена Нарусова.

Напомним, что российские боевые действия на Украине продолжаются с 24 февраля и уже успели стать причиной беспрецедентных международных санкций и падения курса рубля.

*Роскомнадзор запрещает российским СМИ называть спецоперацию РФ на Украине войной

**Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Заблокирован в России 1 марта 2022 года

фото: council.gov.ru