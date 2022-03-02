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Новости 12:43

Сеть "ВКонтакте" заблокировала официальные страницы "Дождя"* и "Эха Москвы"

фото ЗакС политика Сеть "ВКонтакте" заблокировала официальные страницы "Дождя"* и "Эха Москвы"

Администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала доступ к официальным сообществам телеканала "Дождь"* и радиостанции "Эхо Москвы", сославшись на требование Генпрокуратуры. Ранее по требованию ведомства были заблокированы сайты этих медиа, а сами они - отключены от эфира.

"Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", - говорится в письме от агента поддержки "ВКонтакте", пришедшем "Дождю"* 2 марта.

Отметим, что тем временем у "Эха Москвы" начались проблемы и на Западе. Из-за того, что радиостанция связана с попавшим под санкции "Газпромом", ее YouTube-канал заблокировали в европейских странах. 

Напомним, Генпрокуратура обосновала свое внесудебное решение тем, что оба ограниченные в правах СМИ систематически распространяют призывы к экстремизму и некорректные сведения о действиях российской армии на Украине.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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