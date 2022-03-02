Глава СПЧ высказался о блокировке "Дождя"* и "Эха Москвы"

Ситуацию с блокировкой радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* прокомментировал 2 марта глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Мнение официального правозащитника транслирует Telegram-канал СПЧ.

В своем заявлении Фадеев выразил упрек обоим СМИ за то, что те приглашали в свой эфир "таких одиозных персонажей как Дмитрий Гордон и Виктория Нуланд". Подобную политику он назвал "запредельной" и сообщил, что ему сложно представить, "чтобы на американском ТВ-канале сейчас взяли интервью, тем более столь обширное, например, у Марии Захаровой".

Рассуждая о блокировке "Эха Москвы", Фадеев не преминул вспомнить "пацифистские обращения разных профессиональных групп российской интеллигенции". Подобный пацифизм наивен, поскольку "во многом вызван недопониманием сложности и драматизма геополитической ситуации", продолжил он.

"Тем не менее, эти мнения не замалчиваются, высказывать их никто не запрещает, свобода слова не ущемляется", — добавил глава СПЧ уже после блокировки радиостанции. В целом же правозащитник счел нужным назвать позицию "Дождя"* и "Эха Москвы" "в лучшем случае – ошибкой, а в худшем – пропагандой, оправдывающей действия противников России".

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала отключить радиостанцию от эфира и заблокировать сайты "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за якобы "целенаправленного и систематического" размещения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.

Ранее Фадеев высказался о возможности временной блокировки Facebook из-за "нарушений прав человека на получение правдивой, достоверной информации".

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: страница «Эха Москвы» во «Вконтакте»