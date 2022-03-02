ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:43

Глава СПЧ высказался о блокировке "Дождя"* и "Эха Москвы"

фото ЗакС политика Глава СПЧ высказался о блокировке "Дождя"* и "Эха Москвы"

Ситуацию с блокировкой радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* прокомментировал 2 марта глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Мнение официального правозащитника транслирует Telegram-канал СПЧ.

В своем заявлении Фадеев выразил упрек обоим СМИ за то, что те приглашали в свой эфир "таких одиозных персонажей как Дмитрий Гордон и Виктория Нуланд". Подобную политику он назвал "запредельной" и сообщил, что ему сложно представить, "чтобы на американском ТВ-канале сейчас взяли интервью, тем более столь обширное, например, у Марии Захаровой".

Рассуждая о блокировке "Эха Москвы", Фадеев не преминул вспомнить "пацифистские обращения разных профессиональных групп российской интеллигенции". Подобный пацифизм наивен, поскольку "во многом вызван недопониманием сложности и драматизма геополитической ситуации", продолжил он.

"Тем не менее, эти мнения не замалчиваются, высказывать их никто не запрещает, свобода слова не ущемляется", — добавил глава СПЧ уже после блокировки радиостанции. В целом же правозащитник счел нужным назвать позицию "Дождя"* и "Эха Москвы" "в лучшем случае – ошибкой, а в худшем – пропагандой, оправдывающей действия противников России".

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала отключить радиостанцию от эфира и заблокировать сайты "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за якобы "целенаправленного и систематического" размещения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине. 

Ранее Фадеев высказался о возможности временной блокировки Facebook из-за "нарушений прав человека на получение правдивой, достоверной информации".

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: страница «Эха Москвы» во «Вконтакте»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама