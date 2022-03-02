Главред "Дождя"* заявил об отъезде из России

Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко заявил 2 марта об отъезде из России после блокировки сайта и аккаунтов СМИ в соцсетях. Такую меру он назвал "временной" и отметил, что "вещание из другой страны не планируется".

Дзядко пообещал обжаловать все решения, принятые против телеканала и заявил, что "Дождь"* продолжит работать, "частично — удаленно". Он также добавил, что телеканал является "законопослушным СМИ, никакие, даже самые драконовские законы РФ журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет".

Ранее об отъезде из России сообщил ведущий Денис Катаев, проработавший на канале более 10 лет. "Это решение далось мне тяжело, и я это сделал до блокировки "Дождя"*, предвидя развитие ситуации. Работать независимым журналистом теперь здесь невозможно", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам "Дождя"* и "Эха Москвы" из-за якобы имеющихся там призывов к экстремистской деятельности и размещения "заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Тихона Дзядко