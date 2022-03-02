Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить информацию о событиях на Украине

Администрация онлайн-энциклопедии "Википедия" получила от Роскомнадзора уведомление с требованием "удалить недостоверную информацию" о так называемой "специальной военной операции" на Украине. Об этом сообщил 2 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", — гласит сообщение РКН.

В ведомстве уточнили, что за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц на сумму до четырех миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура обратилась в РКН с требованием заблокировать сайты "Дождя"* и "Эха Москвы". Главред "Дождя"* Тихон Дзядко после этого сообщил об отъезде из России.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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