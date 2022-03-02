Сайт The Village заблокирован

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village и внес его в реестр запрещенной информации, сообщило 2 марта издание в своем Telegram-канале. Как уточнили журналисты, никаких уведомлений от ведомства они не получали.

РКН поместил сайт СМИ в реестр запрещенной информации. "The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, в него попадают из-за распространения запрещенной в РФ информации. Наш сайт временно не работает на территории России. Мы разбираемся в ситуации", — отреагировали сотрудники издания. Позже они уточнили, что "Роскомнадзор объяснил блокировку сайта The Village публикациями фейков военной спецоперации в Украине".

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам "Дождя"* и "Эха Москвы" из-за якобы имеющихся там призывов к экстремистской деятельности и размещения "заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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