У Гостиного двора задержано уже более 150 участников антивоенной акции

Число задержанных на антивоенной акции на Невском проспекте в Петербурге 2 марта превысило 150 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полиция грузила людей большими группами в автобусы и маршрутки. Перед посадкой в салон задержанных обыскивали. Нередко при задержаниях силовики применяли грубую силу. Особенно жестко скрутили одного молодого человека, которого затем посадили в отдельный минивэн. По словам полицейских, он якобы мог пытаться ударить сотрудника правоохранительных органов.

Задержаны оказались и юноша с девушкой, которые стояли обнявшись.

К восьми часам силовики стали окружать оставшихся на участке перед станцией метро "Гостиный двор" людей, предупреждать о незаконности массового мероприятия и запрещать передвижение пешеходов по улице. При этом между сотрудниками правоохранительных органов наблюдались большие промежутки и некоторые пытались их просто обойти. В очереди в автозак стоит еще около 20 человек. Среди них есть люди с большими пакетами, вероятно, просто возвращавшиеся из магазина.

Обновление 20:15: Полиция задержала журналистку Sota Нику Самусик. На ней были желтый жилет "Пресса" и пресс-карта.