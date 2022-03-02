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Новости 20:10

У Гостиного двора задержано уже более 150 участников антивоенной акции

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержано уже более 150 участников антивоенной акции

Число задержанных на антивоенной акции на Невском проспекте в Петербурге 2 марта превысило 150 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Полиция грузила людей большими группами в автобусы и маршрутки. Перед посадкой в салон задержанных обыскивали.  Нередко при задержаниях силовики применяли грубую силу. Особенно жестко скрутили одного молодого человека, которого затем посадили в отдельный минивэн. По словам полицейских, он якобы мог пытаться ударить сотрудника правоохранительных органов. 

Задержаны оказались и юноша с девушкой, которые стояли обнявшись. 

К восьми часам силовики стали окружать оставшихся на участке перед станцией метро "Гостиный двор" людей, предупреждать о незаконности массового мероприятия и запрещать передвижение пешеходов по улице. При этом между сотрудниками правоохранительных органов наблюдались большие промежутки и некоторые пытались их просто обойти. В очереди в автозак стоит еще около 20 человек. Среди них есть люди с большими пакетами, вероятно, просто возвращавшиеся из магазина. 

Обновление 20:15: Полиция задержала журналистку Sota Нику Самусик. На ней были желтый жилет "Пресса" и пресс-карта. 

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