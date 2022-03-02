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Новости 2 марта, 21:06

Генассамблея ООН осудила действия России на Украине

фото ЗакС политика Генассамблея ООН осудила действия России на Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла 2 марта резолюцию, осуждающую "специальную военную операцию" России на территории Украины.

Резолюция содержит осуждение как проводимой операции, так и решения России повысить готовность сил сдерживания. В тексте содержится требование к РФ полностью вывести свои войска с украинской территории.

Принятие постановления поддержали представители 141 страны, против выступили пять стран (Белоруссия, КНДР, Россия, Сирия и Эритрея). Воздержались от голосования 35 государств.

Как отмечает ТАСС, резолюция Генассамблеи не обладает обязательной юридической силой. Ранее Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие аналогичного по содержанию документа.

Фото: pixabay


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