Очереди в автозаки: Седьмой день протестов в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Сотни противников войны ежедневно задерживают у Гостиного двора в Петербурге. Но каждый новый вечер протесты возобновляются. Сход в среду, 2 марта, полиция пыталась разогнать как можно скорее. Брали большими группами. Сначала за скандирование "Нет войне", а затем просто за присутствие у Гостинки.

Антивоенные акции в Петербурге начинаются примерно одинаково. У Гостиного двора заранее дежурят полиция и ОМОН, а вечером, обычно к 19-00, начинают собираться недовольные граждане. Рядом традиционно выступают уличные музыканты. Когда они заканчивают свой сет, из толпы начинают кричать лозунги.

На этот раз было примерно так же. Правда, задержания начались еще до скандирования. Первых двух человек взяли за плакаты. Еще двух девушек вывели из толпы, видимо, узнав в лицо. У Гостинки к этому времени собралось примерно 100-150 человек. Люди продолжали подходить весь вечер, но больше 500-600 протестующих в моменте на этот раз, скорее всего, не было.

На акцию вновь пришла художница-пенсионерка Елена Осипова. На этот раз она принесла два плаката против мирового ядерного оружия. К бабушке тут же подбежала группа полицейских в касках и защитных шлемах. Толпа машинально ответила скандированием "Нет войне". Большинство людей в форме бросились за кричавшими, пока двое сотрудников, аккуратно взяв Осипову под руки, не спеша проводили ее до служебной машины. Пенсионерку решили не отправлять в автозак к другим задержанным, а посадили в легковой автомобиль ДПС. В предыдущие дни протестов такое тоже случалось - в легковушку иногда сажали женщин с детьми и некоторых пожилых людей, после чего их отвозили до дома.

Но остальных задержанных ждали полицейские отделы. Автозаки пополнялись людьми с небывалой для этой недели скоростью. Тех, кто пробовал вырываться, отталкивать сотрудников или убегать, задерживали особенно жестко. Два парня попытались плотно сцепиться. Одного из них полицейские потом тащили по земле волоком.

- Встааааем, - скомандовал правоохранитель задержанному.

- Да тащи так, - посоветовал не дождавшемуся ответа полицейскому коллега.

Полиция брала сразу по 10-15 человек. У автобусов выстраивались очереди из задержанных и конвоя. Каждого проходящего внутрь автомобиля досматривали.











К одной из таких очередей подошел прохожий, чтобы плюнуть в девушку со словами "Это ты либерастка", а потом спокойно уйти. Еще один сторонник действий Владимира Путина на Украине позировал у автозака с небольшим листком бумаги. На бумажке была буква Z. Контрпикетчику даже удалось свернуть свой мини-плакат и уйти. Но пошел он в людскую гущу в самый разгар задержаний и вскоре сам оказался в автозаке. Несмотря на наличие пресс-карт, задержали трех журналистов: Никиту Адищева из "Настоящего времени" (издание включено в реестр СМИ-иноагентов), а также фотографов Нику Самусик и Ивана Петрова из Sota. У последнего помимо специальной желтой жилетки была еще и каска с надписью "Пресса".

Отдельным группам протестующих удалось убежать в разные стороны Невского протеста и затем разойтись. Тем временем у Гостиного двора полицейские явно старались освободиться поскорее. Задержанными набивали автобус за автобусом. Было несколько окружений. Сначала полицейские, выстроившись в два ряда поперек Гостинки, пошли на встречу друг другу. На пути одной из цепей силовиков оказалась влюбленная парочка. Они демонстративно обнимали друг друга перед группирующимися "космонавтами". Прямо так их и повели в автозак.

Приблизившись друг к другу, цепи полицейских превратились в живой коридор от Гостиного двора до автозаков. Поначалу в одной из стен этого тоннеля были внушительные дыры. Между отдельными силовиками расстояние было такое, что шедшие мимо прохожие, не разобравшись, заходили в эти полицейские ряды, а выйти уже не могли. Полицейский, вынужденный отвечать за участок с дырами, нервничал, но наконец добился подкрепления. Ряды стали плотнее.

Коридор позже превратили в кольцо. Оно сомкнулось у самого Гостиного двора. Некоторые из попавших в окружение стояли с сумками и экопакетами в руках, явно недавно совершили покупки. Задержанные удивлялись случившемуся, спорили, пытались объяснить, что шли по своим делам. "Я же за вас, вы все не так делаете", - кричал полицейским один из них. Но силовики уже выстраивали новые очереди к автозакам. В одной из таких очередей под конец акции оказалось сразу 50 человек. Всего, по подсчетам ЗАКС.Ру, задержали не менее 240 человек. "ОВД-Инфо"*, собирающий информацию от самих задержанных, сообщил о по меньшей мере 342 петербуржцах, попавших в автозаки. Однако в подборке проекта есть несколько участников антивоенных протестов, задержанных в тот же день, но не на вечерней акции, а при других обстоятельствах.















*Проект "ОВД-Инфо" включен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников