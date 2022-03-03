ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:47

Корреспондентов Sota ночью отпустили из отделов полиции

фото ЗакС политика Корреспондентов Sota ночью отпустили из отделов полиции

Фотокорреспондента Sota Ивана Петрова в ночь на 3 марта отпустили из 29-го отдела полиции, сообщило СМИ. По данным издания, на журналиста не составили протокол "за неимением состава". Sota отметила, что с момента задержания Петрова до его освобождения прошло 7 часов. 

Чуть позже, около 3:30 часов, из 33-го отдела полиции отпустили корреспондентку издания Нику Самусик, написало СМИ. Sota добавила, что Самусик тоже провела под задержанием порядка 7 часов.

"Лишь поздно ночью полиция смогла сопоставить пресс-карту, редзадание и жилетку, чтобы понять, что задержала журналистку", - добавило издание. 

Напомним, журналистов задержали во время освещения ими антивоенной акции у Гостиного двора. На Петрове и Самусик были опознавательные жилеты с надписью "Пресса" и пресс-карты. В отделе полиции сообщали, что на Петрова планируют составить протокол об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). 

Фото: Петр Иванов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама