Корреспондентов Sota ночью отпустили из отделов полиции

Фотокорреспондента Sota Ивана Петрова в ночь на 3 марта отпустили из 29-го отдела полиции, сообщило СМИ. По данным издания, на журналиста не составили протокол "за неимением состава". Sota отметила, что с момента задержания Петрова до его освобождения прошло 7 часов.

Чуть позже, около 3:30 часов, из 33-го отдела полиции отпустили корреспондентку издания Нику Самусик, написало СМИ. Sota добавила, что Самусик тоже провела под задержанием порядка 7 часов.

"Лишь поздно ночью полиция смогла сопоставить пресс-карту, редзадание и жилетку, чтобы понять, что задержала журналистку", - добавило издание.

Напомним, журналистов задержали во время освещения ими антивоенной акции у Гостиного двора. На Петрове и Самусик были опознавательные жилеты с надписью "Пресса" и пресс-карты. В отделе полиции сообщали, что на Петрова планируют составить протокол об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Фото: Петр Иванов