Зеленский напомнил о существовании терминов "репарации" и "контрибуции"

Украинский президент Владимир Зеленский в своем новом официальном видеообращении заявил, что руководству РФ однажды в связи с военными действиями на Украине придется узнать смысл таких понятий, как репарации и контрибуции. Он также сообщил, что Киев ежедневно получает зарубежную военную помощь. Более того, в настоящее время, по словам Зеленского, на помощь его войскам едут первые 16 тысяч иностранных добровольцев.

Напомним, что введение своих вооруженных сил 24 февраля на территорию Украины российская власть запрещает называть и преподносить как войну, нападение или вторжение: Роскомнадзор настаивает на термине "спецоперация". Минобороны утверждает, что атакуются только объекты военной инфраструктуры. По последним официальным данным этого же ведомства, меньше чем за неделю на Украине погибло 498 российских военнослужащих.