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Новости 12:40

За участие в антивоенной акции активисту Котову дали 30 суток ареста

фото ЗакС политика За участие в антивоенной акции активисту Котову дали 30 суток ареста

Суд в Москве арестовал на 30 суток политического активиста Константина Котова, вышедшего накануне на акцию против военных действий РФ на Украине и задержанного. Об этом сообщает сетевое издание Sota. Суд счел, что демонстрант допустил повторное нарушение статей КоАП, связанных с публичными мероприятиями.

Отметим, что в 2019 году Константин Котов стал вторым по счету известным осужденным по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК, предполагающей реальный уголовный срок за неоднократные нарушения "митингового" законодательства. Он отбывал наказание в ИК-2 Владимирской области, куда уже после его освобождения отправили оппозиционера Алексея Навального.

О том, как проходят ежевечерние антивоенные акции в Петербурге, на которых протестуют против введения российских войск 24 февраля на Украину, читайте в материалах ЗАКС.Ру.


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