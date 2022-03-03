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Новости 13:13

Почти 300 членов и избирателей КПРФ подписались под антивоенным обращением

фото ЗакС политика Почти 300 членов и избирателей КПРФ подписались под антивоенным обращением

Члены КПРФ, ЛКСМ, сочувствующие и избиратели компартии выпустили коллективное обращение к товарищам по партии. Они попросили публично высказаться за прекращение боевых действий на Украине.

Документ выложил в социальных сетях музыкант группы "Аркадий Коц" и активист РСД Кирилл Медведев. К 13:00 часам 3 марта под обращением подписался 291 человек. Среди них — член партии, депутат Мосгордумы Евгений Ступин, руководитель фракции КПРФ в Государственном совете республики Коми Виктор Воробьев, депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин, другие региональные и муниципальные депутаты, а также экс-кандидаты в депутаты Госдумы. 

"КПРФ как самая крупная оппозиционная парламентская партия России, получившая на прошедших выборах в Госдуму поддержку общества, просто обязана активно участвовать в антивоенном протесте и сочетать его с требованиями социально-экономического переустройства страны", - говорится в обращении.

Напомним, ранее фракция КПРФ в Госдуме первой инициировала обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Однако в дальнейшем несколько депутатов-коммунистов осудили действия России на Украине, заявив, что выступали только в поддержку жителей Донецка и Луганска.


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