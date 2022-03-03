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Новости 14:52

Главред издания Republic* Дмитрий Колезев объявил об отъезде из России

фото ЗакС политика Главред издания Republic* Дмитрий Колезев объявил об отъезде из России

Военная спецоперация РФ на Украине и одобрение ее значительным числом соотечественников побудили главного редактора издания Republic* Дмитрия Колезева на неопределенный срок уехать из России, о чем он сообщил в собственном Telegram-канале. Свою прежнюю журналистскую деятельность он бросать не намерен.

"Я понимаю, что в данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, "нежелательными". Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию", - поделился Колезев своими соображениями.

Накануне о своем отъезде объявил главред "Дождя"** Тихон Дзядко. Его телеканал отключили от эфира 1 марта по требованию Генпрокуратуры, уличившей "Дождь"** в распространении фейков о российской военной спецоперации на Украине.

*Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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