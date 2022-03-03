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Новости 16:40

Путин заявил о намерении выполнить все задачи спецоперации на Украине

фото ЗакС политика Путин заявил о намерении выполнить все задачи спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин провел 3 марта телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы российский глава "подробно изложил" условия, выдвигаемые на переговорах с Украиной. В первую очередь Москва намерена настаивать на "демилитаризации и нейтральном статусе" соседнего государства, сообщили в Кремле.

"Задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", — пересказали речь президента сотрудники пресс-службы.

Сообщения о ракетных обстрелах и бомбардировках украинских городов Путин назвал "элементами антироссийской дезинформационной кампании". Вдобавок российский глава снабдил Макрона "аргументированными пояснениями по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", утверждают в Кремле.

По итогам разговора стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, с утра 24 февраля Россия ведет спецоперацию на территории Украины. Уже на следующий день после ее начала Путин обратился к украинским военным с предложением сместить руководство этой страны, охарактеризовав последнее как "шайку наркоманов и неонацистов".


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