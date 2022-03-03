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Новости 17:30

"Дождь"* объявил о временном прекращении работы

фото ЗакС политика "Дождь"* объявил о временном прекращении работы

Генеральный директор "Дождя"* Наталья Синдеева в эфире телеканала заявила о временном прекращении его работы. Она подчеркнула, что приостановка именно временная. По ее словам, редакция очень надеется вернуться в эфир.

Синдеева рассказала, что решение принял коллектив телеканала. В нынешних обстоятельствах решено было приостановить работу, добавила гендиректор телеканала. 

- Нам нужны силы, немножко, и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому что при принятии этого закона завтра (речь идет о поправках о введении реальных сроков за распространение фейков - прим. ЗАКС.Ру), работа практически будет невозможна. <...> Это был последний выпуск новостей в этом сезоне, - сказала Синдеева. 

Она добавила, что телеканал справился со многими сложностями. Но сейчас коллективу необходимо подумать, как продолжить работу, сообщила Синдеева.

После этого прощальные слова стали произносить сотрудники "Дождя"*. Они также подчеркнули, что намерены возобновить работу в будущем, но некоторые журналисты плакали в эфире.

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать телеканал. Причина - якобы "целенаправленное и систематическое" размещение на ресурсах обоих СМИ "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине. После этого сайт "Дождя"* был заблокирован. 

Государственная дума 4 марта намерена рассмотреть поправки в закон, которые предусматривают введение реальных сроков за публикацию недостоверной информации о действиях российской армии. Ранее 3 марта комитет парламента одобрил документ. 

 

*"Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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