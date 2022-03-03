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Новости 18:04

Начался второй тур переговоров между Россией и Украиной

фото ЗакС политика Начался второй тур переговоров между Россией и Украиной

В Брестской области Белоруссии стартовал второй тур переговоров между делегациями России и Украины, сообщила БЕЛТА. Как сообщается, украинская сторона прибыла к месту на вертолетах.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о том, что Москва сформулировала блок пожеланий, включающий предложения военно-технического, гуманитарно-международного и политического характера. В свою очередь, член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что программой-минимум для Киева является вопрос гуманитарных коридоров.

Первый этап переговоров состоялся в в Гомельской области Белоруссии. По словам Мединского, стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".


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