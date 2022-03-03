"Сядь со мной, поговори": Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 3 марта с речью, обращенной к его российскому коллеге. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о возможности дать России гарантии безопасности.

"Гарантии для чего? — удивился Зеленский. — Мы не нападаем на Россию и не собираемся на нее нападать. Мы в НАТО? — Нет. У нас есть ядерное оружие? — Нет. Что я должен сказать, что я должен кому-то дать?"

"Что отдать, что ты хочешь от нас? — продолжил украинский глава, косвенно обращаясь уже к Владимиру Путину. — Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли".

Ранее в Белоруссии начался второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Первый этап состоялся 28 февраля.