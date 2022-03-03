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Второй раунд переговоров по ситуации на Украине завершен

фото ЗакС политика Второй раунд переговоров по ситуации на Украине завершен

Встреча российской и украинской делегаций, начавшаяся вечером 3 марта в Брестской области Белоруссии, завершена. Стороны заявили о достижении определенных договоренностей и о планах провести третий раунд "в ближайшее время".

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о состоявшемся обсуждении военных и международно-гуманитарных вопросов, а также проблемы будущего политического урегулирования конфликта. В результате сторонам удалось найти взаимопонимание по части вопросов, добавил он.

В свою очередь, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что желаемых результатов добиться не удалось. Тем не менее, с российской миссией удалось договориться о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, а также о доставке продуктов и медикаментов в места наиболее ожесточенных боев. По его словам, в местах, где будут пролегать гуманитарные коридоры, возможно временное прекращение огня.

Ранее президент Владимир Путин высказался о спецоперации на Украине в ходе заседания Совета безопасности. Согласно его словам, Россия на территории соседней страны сражается с неонацистами, часть украинцев запугана, а часть — "оболванена националистической пропагандой".


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