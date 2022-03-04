Сайты "Медузы"* и "Би-би-си" перестали открываться у части российских пользователей

Для части российских пользователей в ночь на 4 марта оказались недоступны сайты изданий "Медуза"* и "Би-би-си", сообщает "Новая газета", ссылаясь на данные Globalcheck.

Редакция "Медузы" на своем сайте сообщает, что в "черном списке" Роскомнадзора информации о запрете страниц издания пока нет. Подтверждения блокировки СМИ пока не получило.

Кроме того, сообщает СМИ, проблемы у ряда пользователей возникают и с попыткой зайти на Facebook и Twitter.

"Медиазона"** добавляет, что не открываются у абонентов некоторых операторов связи и сайты "Радио Свобода"*** и Deutsche Welle.

Напомним, ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты "Дождя"****, "Эха Москвы", DOXA, "Настоящего времени"*****, New Times и ряда других СМИ. Во всех этих случаях причиной блокировки становились материалы о военной спецоперации России на Украине.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

** "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

*** "Радио Свобода" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

**** "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

***** "Настоящее время" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов