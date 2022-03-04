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Новости 9:15

Главред томского ТВ2 сообщил о блокировке сайта канала и невозможности продолжать работу

фото ЗакС политика Главред томского ТВ2 сообщил о блокировке сайта канала и невозможности продолжать работу

Главный редактор томского телеканала ТВ2 Виктор Мучник сообщил, что сайт его СМИ, как и сайты нескольких других независимых СМИ пострадали от блокировки. По его словам, чиновники накануне прислали второе предупреждение о возможной блокировке и в результате осуществили задуманное - "рубанули".

"Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор", - отметил Мучник на своей странице в Facebook.

Отметим, что минувшей ночью у значительной части пользователей интернета на территории России перестали открываться сайты таких изданий, как "Медуза"*, "Русская служба Би-Би-Си", Deutsche Welle, "Радио Свобода"**. Кроме того, накануне совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию и ее сайт, а руководство "Дождя"*** решило приостановить его работу. В свою очередь, отключение от эфира этих двух СМИ случилось еще 1 марта, поскольку Генпрокуратура сочла их распространяющими призывы к экстремизму и фейки о военной спецоперации РФ на Украине.

*Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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